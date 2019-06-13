Четверг, 13 Июня 2019 года
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Администрации районов и областей Таджикистана обязали создать свои сайты

Политика

Ранее власти обязали обзавестись своими сайтами все общественные организации, чтобы те размещали на них данные о доходах и расходах

Душанбе, 13 июня 2019, 14:44 — REGNUM  У администраций всех областей, районов, а также городов должны появиться сайты в интернете. Соответствующие поправки в закон Таджикистана «О местных органах государственной власти» единогласно и без особых обсуждений принял парламент страны 12 июня.

Также местные органы государственной власти потеряли право передачи управления государственными коммунальными учреждениями в частную собственность.

Инициаторами внесения данных поправок стала группа депутатов верхней и нижней палаты парламента страны.

Сейчас администрации многих городов, районов и областей Таджикистана не имеют своих интернет-сайтов.

Напомним, что в 2018 году парламент страны обязал обзавестись своими сайтами все общественные объединения Таджикистана, утвердив поправки в закон «Об общественных объединениях». Таким образом, в обязательном порядке должны создавать сайты, где будут регулярно опубликовываться данные о доходах и расходах организации.

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