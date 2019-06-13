Туркмению признали «наименее миролюбивой» страной Туркестанского региона

Ашхабад, , 14:43 — REGNUM Туркмения занимает 115-е место среди 163 стран в «Глобальном рейтинге миролюбия — 2019» («Global Peace Index — 2019»), составленном аналитиками Международного института экономики и мира.

Таким образом, Туркмения оказалась на последней позиции среди стран Туркестанского региона.

Наилучшие показатели, по мнению авторов рейтинга, продемонстрировал Казахстан — ему присудили 64-е место. Затем следует Киргизия, которой досталось 95-е место. Узбекистан определили на 102-ю строчку рейтинга, а Таджикистан — на 105-ю.

Лидерами рейтинга в этом году стали Исландия, Новая Зеландия и Португалия. Также в топ-10 смогли попасть Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия.

А на последних строчках рейтинга оказались Афганистан, Сирия, Южный Судан, Йемен, Ирак и Сомали.