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Министр обороны Турции: мы продолжим поддержку азербайджанских братьев

Политика

В Нахичевани состоялась встреча министров обороны Турции и Азербайджана

Анкара, 13 июня 2019, 18:52 — REGNUM  Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, находящийся с визитом в Азербайджане для наблюдения за ходом совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство-2019», провел встречу с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар, в частности, заявил: «Турецкая Республика, как вчера, так и сегодня, находится на стороне своих азербайджанских братьев, она всегда будет продолжать их поддерживать».

Возлагая венок к бюсту национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Хулуси Акар подчеркнул: «Лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев — государственный муж, который в ХХ веке оставил след в политической истории тюрок и всего мира. Великий Гейдар Алиев, взрастивший эти земли, на протяжении всей своей жизни с решимостью, храбростью и неисчерпаемой энергией изменял к лучшему политическую, экономическую, общественную и культурную сферу жизни азербайджанского народа».

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Зарубежная хроника
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