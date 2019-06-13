Четверг, 13 Июня 2019 года
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Президент Казахстана прибыл в Бишкек на саммит ШОС

Политика

Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч

Президент Казахстана прибыл в Бишкек на саммит ШОС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Касым-Жомарт Токаев

Бишкек, 13 июня 2019, 14:44 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 13 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Планируется, что президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, председателем КНР Си Цзиньпином и с главой Афганистана Ашрафом Гани.

Как сообщало ИА REGNUM, 13−14 июня в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники саммита обсудят вопросы расширения экономического и гуманитарного сотрудничества стран ШОС.

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Политическая жизнь Казахстана
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