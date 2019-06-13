Четверг, 13 Июня 2019 года
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Иран и Китай создадут совместный инновационный фонд

Политика

В технологическом секторе Иран станет лучшим партнером для Китая в регионе

Иран и Китай создадут совместный инновационный фонд
Иван Шилов © ИА REGNUM
КНР

Тегеран, 13 июня 2019, 16:12 — REGNUM  Глава Национального инновационного фонда Ирана Али Вахдат в ходе встречи с директором департамента международных отношений министерства науки и технологий КНР Е Дунбаем объявил, что Китай и ИРИ создадут совместный инновационный фонд для содействия сотрудничеству между иранскими и китайскими технологическими компаниями. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам чиновника, в этом году в ходе визита в Пекин ему поступило три предложения от китайской стороны о создании совместных фондов, в том числе для обеспечения технологического сотрудничества в рамках проекта «Один пояс-один путь». Али Вахдат выразил уверенность в том, что теперь в технологическом секторе Иран станет лучшим партнером для Китая в регионе.

Китайский чиновник, в свою очередь, выразил удовлетворенность технологическим сотрудничеством Ирана и Китая в последние годы и заявил о готовности к созданию новых совместных проектов с ИРИ.

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Зарубежная хроника
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