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Организация планирования бюджета ИРИ: санкции не остановят прогресс страны

Политика

Строительство новых объектов с использованием передовых технологий доказывает, что страна развивается даже несмотря на санкционное давление Запада

Тегеран, 13 июня 2019, 21:49 — REGNUM  11 июня глава Организации бюджетного планирования Ирана Мохаммад Багер Нобахт заявил, что санкции США не остановят Иран на пути прогресса. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник сделал заявление в ходе осмотра строящейся автомагистрали Шахид-Хеммат в провинции Альборз. По его словам, гигантское по своим масштабам строительство автомагистрали Шахид-Хеммат и автострады Тегеран-Шомаль с использованием передовых технологий демонстрирует, что страна развивается даже несмотря на санкционное давление Запада.

Мохаммад Багер Нобакт подчеркнул, что через провинцию Альборз проходят жизненно важные транспортные артерии, поэтому развитие дорожной инфраструктуры здесь особенно важно. Ожидается, что строительные работы на шоссе Шахид-Хеммат завершатся в следующем месяце.

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Зарубежная хроника
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