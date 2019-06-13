Глава Туркмении поздравил Токаева с избранием на пост президента Казахстана

Ашхабад, , 14:39 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах и избранием на пост президента Казахстана, пишет «Turkmenistan.ru».

Президент Туркмении пожелал новоизбранному президенту Казахстана здоровья, благополучия и больших успехов в деятельности на высшем государственном посту.

Также Бердымухамедов и Токаев обсудили по телефону ряд вопросов, касающихся состояния и перспектив сотрудничества Туркмении и Казахстана в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, нефтегазовой промышленности и сельском хозяйстве.

Туркменский лидер пригласил казахстанского коллегу посетить Туркмению. Президент Казахстана предложение принял и поручил согласовать сроки визита по дипломатическим каналам.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. В предвыборной гонке участвовали семь кандидатов.

По данным центризбиркома, победителем стал Касым-Жомарт Токаев, который смог заручиться поддержкой свыше 70% избирателей, принявших участие в голосовании.

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