Джулиан Ассанж предстанет перед Лондонским судом 14 июня

Лондон, , 14:48 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен предстать перед Лондонским судом в пятницу, 14 июня, что станет следующим этапом в попытках США осудить его по обвинению в шпионаже после того, как министр внутренних дел Великобритании согласился подтвердить американский запрос об экстрадиции, 13 июня передает Reuters.

47-летний Ассанж обвиняется в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров США и в нарушении закона о шпионаже. В настоящее время он находится в лондонской тюрьме.

«Я очень рад, что полиция, наконец, смогла задержать его, и теперь он по праву находится за решеткой, потому что он нарушил закон Великобритании», — сказал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в интервью радио BBC.

«Вчера я подписал приказ об экстрадиции и заверил его, и это будет завтра передано в суд. Это в конечном счете решение суда», — сказал он.

Напомним, когда Ассанж бежал в посольство Эквадора, он выразил опасение, что его в конечном итоге экстрадируют в Соединенные Штаты, где он вызвал гнев, опубликовав сотни тысяч секретных дипломатических телеграмм США.