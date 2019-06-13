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Джулиан Ассанж предстанет перед Лондонским судом 14 июня

Политика

47-летний Ассанж обвиняется в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров США и в нарушении закона о шпионаже

Лондон, 13 июня 2019, 14:48 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен предстать перед Лондонским судом в пятницу, 14 июня, что станет следующим этапом в попытках США осудить его по обвинению в шпионаже после того, как министр внутренних дел Великобритании согласился подтвердить американский запрос об экстрадиции, 13 июня передает Reuters.

47-летний Ассанж обвиняется в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров США и в нарушении закона о шпионаже. В настоящее время он находится в лондонской тюрьме.

«Я очень рад, что полиция, наконец, смогла задержать его, и теперь он по праву находится за решеткой, потому что он нарушил закон Великобритании», — сказал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в интервью радио BBC.

«Вчера я подписал приказ об экстрадиции и заверил его, и это будет завтра передано в суд. Это в конечном счете решение суда», — сказал он.

Напомним, когда Ассанж бежал в посольство Эквадора, он выразил опасение, что его в конечном итоге экстрадируют в Соединенные Штаты, где он вызвал гнев, опубликовав сотни тысяч секретных дипломатических телеграмм США.

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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