Президент Ирана призвал Европу противостоять терроризму США

Тегеран, , 15:34 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что европейские страны должны решительно противостоять экономическому терроризму США против Ирана. На данный момент от ЕС нет никакой адекватной реакции на действия Вашингтона, сообщило иранское информационное агентство Fars.

Иранский лидер отметил, что своим выходом из СВПД США перечеркнули решение Совета Безопасности ООН, а также семи стран — участниц соглашения, на что Европа пока отвечает молчанием. Это при том, что экономическая война, развязанная США, не выгодна никому. Он подчеркнул, что страны ЕС имеют «правильную политическую позицию» насчет судьбы СВПД, однако не предпринимают абсолютно никаких действий, чтобы спасти соглашение.

По словам Хасана Рухани, Иран ждал год после выхода США из «ядерной сделки. Теперь же судьба соглашения во многом зависит от того, как поступит Европа.