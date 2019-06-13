МИД Ирана: США должны закончить экономическую войну против Ирана

Тегеран, , 16:57 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что напряженность в регионе снизится сразу после того, как США покончат с политикой экономического терроризма в отношении Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам министра, от «экономического терроризма» страдает в первую очередь простой иранский народ, а не крупные чиновники. Он подчеркнул, что политики в Белом доме, ответственные за проведение подобной политики, не должны остаться безнаказанными.

Мохаммад Джавад Зариф также отметил, что еще одной проблемой региона является поддержка со стороны США преступлений Израиля против палестинского народа. Так, «сделка века» Трампа является преступным документом, представляющим опасность для Ближнего и Среднего Востока.