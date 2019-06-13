Атомные организации ИРИ и Афганистана подписали соглашение о сотрудничестве

Тегеран, , 14:39 — REGNUM Организация по атомной энергии Ирана и Высшая комиссия по атомной энергии Афганистана подписали меморандум о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Соглашение было подписано в ходе визита делегации Высшей комиссии по атомной энергии Афганистана в Тегеран. Поездка была согласована с МАГАТЭ. В соответствии с соглашением, стороны будут наращивать сотрудничество по атомной энергетике в различных областях ее применения, особенно для нужд сельского хозяйства и здравоохранения.

Афганистан является восточным соседом Ирана, импортирующим газ, нефть и электроэнергию из Исламской республики. Меморандум призван улучшить энергетическую инфраструктуру «обедневшей» страны.