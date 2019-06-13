Четверг, 13 Июня 2019 года
14:48:55 МСК

Атомные организации ИРИ и Афганистана подписали соглашение о сотрудничестве

Политика

Стороны будут наращивать использование атомной энергетики для нужд здравоохранения и сельского хозяйства

Тегеран, 13 июня 2019, 14:39 — REGNUM  Организация по атомной энергии Ирана и Высшая комиссия по атомной энергии Афганистана подписали меморандум о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Соглашение было подписано в ходе визита делегации Высшей комиссии по атомной энергии Афганистана в Тегеран. Поездка была согласована с МАГАТЭ. В соответствии с соглашением, стороны будут наращивать сотрудничество по атомной энергетике в различных областях ее применения, особенно для нужд сельского хозяйства и здравоохранения.

Афганистан является восточным соседом Ирана, импортирующим газ, нефть и электроэнергию из Исламской республики. Меморандум призван улучшить энергетическую инфраструктуру «обедневшей» страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить