Японские СМИ: Абэ не будет посредником между Ираном и США

Тегеран, , 14:47 — REGNUM Иранское информационное агентство «Mehr» со ссылкой на интервью анонимного японского дипломата изданию Japan Times сообщило, что премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе предстоящего визита в Тегеран не будет предлагать роль посредника в переговорах между США и Ираном по «ядерной сделке».

Согласно источнику, Япония не поддерживает ни США, ни Иран. Целью визита Абэ будет ослабление международной напряженности вокруг СВПД и предотвращение дальнейшего ухудшения положения. При этом у Японии нет никакого специального плана урегулирования кризиса.

Japan Times также процитировало профессора Токийского университета, известного эксперта по Ближнему Востоку Ясуюки Мацунагу, который заявил, что Абэ мог бы попросить Иран заставить вновь соблюдать свои обязательства по СВПД в том случае, если бы ИРИ была источником текущей напряженности, а не США. Сейчас японский премьер ничего нового предложить не может.