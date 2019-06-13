Помощник главы МИД Ирана: наши отношения с Россией хороши как никогда

Тегеран, , 18:54 — REGNUM Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что на протяжении многовековой истории российско-иранские отношения переживали взлеты и падения, однако сегодня они хороши как никогда. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что Россия и Иран имеют схожие позиции по многим международным и региональным проблемам. Али Асгар Хаджи подчеркнул, что на текущий момент развитие российско-иранского сотрудничества особенно важно ввиду санкционного давления Запада на обе страны.

Он выразил благодарность России в связи с поддержкой Ирана после выхода Дональда Трампа из СВПД и введения американским лидером незаконных санкций против Исламской республики.