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Помощник главы МИД Ирана: наши отношения с Россией хороши как никогда

Политика

Россия и Иран имеют схожие позиции по многим международным и региональным проблемам

Тегеран, 13 июня 2019, 18:54 — REGNUM  Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что на протяжении многовековой истории российско-иранские отношения переживали взлеты и падения, однако сегодня они хороши как никогда. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что Россия и Иран имеют схожие позиции по многим международным и региональным проблемам. Али Асгар Хаджи подчеркнул, что на текущий момент развитие российско-иранского сотрудничества особенно важно ввиду санкционного давления Запада на обе страны.

Он выразил благодарность России в связи с поддержкой Ирана после выхода Дональда Трампа из СВПД и введения американским лидером незаконных санкций против Исламской республики.

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Зарубежная хроника
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