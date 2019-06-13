Спикер Белгородской областной думы уходит в отставку

Белгород, , 14:27 — REGNUM Председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев уходит в отставку, сообщил портал Go31.

О своём решении Потрясаев сообщил депутатам на заседании 13 июня. Причиной своего решения спикер назвал семейные обстоятельства и заявил, что его решения является «взвешенным».

Должность Потрясаев покинет 16 июня, а после этого его обязанности будет исполнять заместитель председателя облдумы Александр Скляров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестой созыв Белгородской городской думы был сформирован после единого дня голосования 13 сентября 2015 года. Председателем был избран Василий Потрясаев. В пятом созыве облдумы он занимал этот же пост.

Отставке Потрясаева предшествовали слухи, согласно которым, претендентом на кресло спикера облдумы станет вице-губернатор Наталия Полуянова.

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