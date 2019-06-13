Парламент Египта определил новые условия получения иностранцами гражданства

Каир, , 14:26 — REGNUM 12 июня глава комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта Камаль Амер сообщил журналистам, что его комитет завершил обсуждение поправок к двум законам, направленным на регулирование института гражданства Египта (закон 26/1975), и пребывания иностранцев в стране (89/1960). Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

«В статью 17 первого закона внесены поправки, в которых говорится о том, что для получения вида на жительство в Египте иностранцы должны будут иметь специальное разрешение с видом на жительство, разрешение на постоянное пребывание либо разрешение на временное пребывание», — сказал Амер. «Изменения в статье 17 запрещают иностранцам, имеющим банковский счет в стране, подавать на вид на жительство».

В своем заявлении для журналистов Амер также указал, что изменение законов о гражданстве не исключает возможность предоставления египетского гражданства при соблюдении определенных условий.