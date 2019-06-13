Четверг, 13 Июня 2019 года
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Правительство Пакистана представило свой первый годовой бюджет

Политика

Бюджет уже окрестили «Дружественным МВФ»

Исламабад, 13 июня 2019, 16:24 — REGNUM  12 июня в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) был представлен проект бюджета на 2019−2020 финансовый год, вызвавший противоречивую реакцию в стране.

По сообщению информационного агентства Dawn, аналитики скептически отозвались о 25% увеличении доходов федерального бюджета от налогов, предложенном в проекте. С другой стороны, на новости о бюджете положительно прореагировала Пакистанская фондовая биржа в Карачи (провинция Синд). Индекс акций 100 крупнейших компаний KSE-100 вырос на 0,8%, прервав негативный тренд предыдущих недель.

Проект первого для правительства Имрана Хана годового бюджета уже окрестили «дружественным МВФ» (Международный валютный фонд). В рамках обещаний, данных правительством МВФ ради получения кредита в размере 6 миллиардов долларов, Пакистан должен сократить дефицит бюджета и отказаться от большого числа субсидий и льгот, а также повысить налоги.

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Зарубежная хроника
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