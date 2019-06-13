Во Франции законопроект «децентрализация и дифференциация» выйдет в 2020 г

Париж, , 14:21 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что законопроект «децентрализация и дифференциация» будет представлен в 2020 году, сообщает Le Figaro.

Законопроект, как ожидается, будет охватывать такие вопросы как жильё, транспорт и экологический переход.

«Проект будет подготовлен министром территориальной сплоченности Жаклин Гуро после консультаций на местах, которые будут проводиться с сентября 2019 года в каждом регионе», — заявил премьер-министр Франции, выступая в Сенате 13 июня.

Напомним, законопроект «децентрализация и дифференциация» — это один из острых вопросов институциональной реформы во Франции, обсуждаемый с 10 июля 2018 года. Ранее перед парламентариями, собравшимися в конгрессе, президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание предоставить французским территориям большую свободу.