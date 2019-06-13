Четверг, 13 Июня 2019 года
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Пакистан выделит $670 млн на поддержку молодых предпринимателей

Политика

Программа «Способная молодежь» должна помочь экономике страны

Исламабад, 13 июня 2019, 15:42 — REGNUM  12 июня в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) был представлен проект бюджета на 2019−2020 финансовый год.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в рамках бюджета предусмотрено выделение 100 миллиардов рупий (670 миллионов долларов) на поддержку молодежного предпринимательства. Программа «Способная молодежь» подразумевает выдачу льготных кредитов молодым предпринимателям для начала собственного дела или поддержки существующего. Ожидается, что такая мера позволит увеличить благосостояние страны и помочь наиболее способным молодым людям.

Кроме того, правительство предусмотрело выдачу новых продовольственных карточек для одного миллиона нуждающихся, причем особое внимание уделяется рациону молодых матерей и новорожденных детей.

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Зарубежная хроника
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