Четверг, 13 Июня 2019 года
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Премьер-министр Индии отказался лететь на саммит ШОС через Пакистан

Политика

Пакистан открыл воздушное пространство для самолета индийского премьера

Нью-Дели, 13 июня 2019, 14:49 — REGNUM  12 июня Министерство иностранных дел Индии заявило, что премьер-министр Нарендра Моди полетит на саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) не через Пакистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, МИД Индии заявил, что Моди использует другой маршрут до столицы Киргизии — через Оман, Иран и страны Центральной Азии. Ранее Официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что «Индия имеет право использовать любой путь по своему усмотрению».

Ранее Пакистан по запросу Нью-Дели специально открыл свое воздушного пространство для борта индийского премьера по решению премьер-министра Имрана Хана в качестве «жеста доброй воли». Воздушное пространство Пакистана закрыто для индийских самолетов после краткосрочного вооруженного конфликта в Кашмире в феврале этого года, когда ВВС Пакистана был сбит индийский истребитель.

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Зарубежная хроника
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