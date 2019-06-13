Премьер-министр Индии отказался лететь на саммит ШОС через Пакистан

Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM 12 июня Министерство иностранных дел Индии заявило, что премьер-министр Нарендра Моди полетит на саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) не через Пакистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, МИД Индии заявил, что Моди использует другой маршрут до столицы Киргизии — через Оман, Иран и страны Центральной Азии. Ранее Официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что «Индия имеет право использовать любой путь по своему усмотрению».

Ранее Пакистан по запросу Нью-Дели специально открыл свое воздушного пространство для борта индийского премьера по решению премьер-министра Имрана Хана в качестве «жеста доброй воли». Воздушное пространство Пакистана закрыто для индийских самолетов после краткосрочного вооруженного конфликта в Кашмире в феврале этого года, когда ВВС Пакистана был сбит индийский истребитель.