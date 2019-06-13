Жители Голанских высот в Сирии возвращаются в свои дома

Дамаск, , 14:16 — REGNUM Большая часть бежавших в южный Ливан жителей Голанских высот вернулась в свои дома, заявил глава комиссии по примирению в сирийской провинции Риф Дамаск и Кунейтра Халиль Ассаф.

«Процесс примирения, который проходил у нас, мы считаем успешным на 100% — все мужчины (бывшие боевиками) вернулись под крыло родины», — цитирует РИА Новости Ассафа.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Россия оказывает Сирии помощь в борьбе с терроризмом с 2015 года. Минобороны РФ в летом 2018 года сообщило о создании в Сирии центра приема, размещения и распределении беженцев, контролирующем доставку гуманитарной помощи и возвращение сирийских беженцев на родину.