Индия отправит миссию на Луну в июле

Нью-Дели, , 14:25 — REGNUM 12 июня руководитель Индийской организации космических исследований (ИСРО) Кайласовадиво Сиван заявил, что Индия направит миссию на Луну 15 июля.

По сообщению индийского информационного агентства Jagran, миссия «Чандраян-2» станет второй экспедицией на Луну за всю историю организации. Кроме собственно индийского «груза», который направится на Луну, ракета должна вывести на орбиту 13 спутников, в том числе один с оборудованием американской НАСА. Общая масса всего всех запускаемых объектов составляет 13 тонн.

Известно, что «Чандраян-2» высадится в южной части Луны и развернет там луноход для исследования поверхности спутника Земли.