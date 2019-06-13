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Индия отправит миссию на Луну в июле

Политика

Вместе с индийским кораблем будет запущено оборудование НАСА

Нью-Дели, 13 июня 2019, 14:25 — REGNUM  12 июня руководитель Индийской организации космических исследований (ИСРО) Кайласовадиво Сиван заявил, что Индия направит миссию на Луну 15 июля.

По сообщению индийского информационного агентства Jagran, миссия «Чандраян-2» станет второй экспедицией на Луну за всю историю организации. Кроме собственно индийского «груза», который направится на Луну, ракета должна вывести на орбиту 13 спутников, в том числе один с оборудованием американской НАСА. Общая масса всего всех запускаемых объектов составляет 13 тонн.

Известно, что «Чандраян-2» высадится в южной части Луны и развернет там луноход для исследования поверхности спутника Земли.

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Зарубежная хроника
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