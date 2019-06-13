Трамп: индийские пошлины на американские мотоциклы неприемлемы

Нью-Дели, , 14:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что ставки пошлин Индии на импорт американских мотоциклов «неприемлемы». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Выступая на телевидении, Дональд Трамп подчеркнул, что проблема таможенных пошлин на мотоциклы Harley-Davidson «очень близка его сердцу». По словам президента США, Индии больше не удастся обмануть Белый дом. Дональд Трамп отметил: «Хотя Нью-Дели и снизил ставки таможенных пошлин на американские мотоциклы, они все равно слишком высоки. Это неприемлемо».

Напомним, что ранее правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди приняло решение о сокращении ставок таможенных пошлин для американских мотоциклов со 100% до 50%. Дональд Трамп также заявил: «Белый дом тесно сотрудничает с нашим индийским другом Нарендрой Моди для решения данной проблемы».