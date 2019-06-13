Четверг, 13 Июня 2019 года
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В индийской Бенгалии найдены тела повешенных активистов правящей партии

Политика

Погибшим неоднократно угрожали расправой за их радикальные ультраправые убеждения

В индийской Бенгалии найдены тела повешенных активистов правящей партии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Индия

Нью-Дели, 13 июня 2019, 14:15 — REGNUM  Активисты правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) были найдены повешенными на деревьях в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Повешенные состояли в «Бхаратия джаната парти» и «Раштрия сваямсевак сангх» (РСС) — ультраправой индусской организации. Родственники активистов утверждают, что погибшим неоднократно угрожали расправой за их «радикальные ультраправые убеждения». Лидер местного отделения БДП Анупам Маллик обвинил в убийстве деятелей БДП и РСС активистов Всеиндийского тринамул конгресса (ВТК), который находится у власти в Западной Бенгалии.

Напомним, что после подведения итогов всеобщих парламентских выборов 23 мая в Западной Бенгалии бушуют беспорядки. Зачинщиками столкновений стали активисты Всеиндийского тринамул конгресса и «Бхаратия джаната парти». Впоследствии министерство внутренних дел Индии во главе с председателем БДП Амитом Шахом обвинило правительство Западной Бенгалии и главного министра штата Мамату Банерджи в неспособности взять ситуацию под контроль.

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Зарубежная хроника
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