Проблемы развития российской Арктики обсудят в Якутии

Якутск, , 14:11 — REGNUM Завтра, 14 июня, в столице Республики Саха (Якутия) состоится расширенное выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».

Предполагается, что его участники обсудят новые программы и законопроекты по Арктике, ход реализации постановления Совфеда о государственной поддержке социально-экономического развития Якутии, реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на примере этого региона.

В преддверие заседания замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил: «Подготовлена государственная программа по социально-экономическому развитию арктической зоны России. Госпрограмма определит основные направления развития Арктической зоны. Этот документ должен ответить на ключевой вопрос, как развивать и использовать российские арктические территории — вахтовым методом или установлением мер государственной поддержки находящихся там населённых пунктов».

В свою очередь сегодня, 13 июня, в парламенте Якутии состоялся «Час эксперта» с участием члена Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде, доктора географических наук, профессора Александра Пилясова.

В своем выступлении он отметил: «Когда мы говорим о промышленной политике в Арктике, есть всегда выбор между двумя полюсами. Мы можем пролонгировать закономерности центральной России на Арктику с учетом некоторой специфики, или отнестись к Арктике, как к абсолютно специфичной территории».

По словам профессора Пилясова есть два пути преодоления арктических ограничений: победа над ними путем строительства городов, дорог, перевода коренных народов на оседлый образ жизни. Второе — приноровиться к арктической специфике и создать природосовместимые технологии.

Эксперт признался, что в последние годы работает в парадигме арктической исключительности. «Арктическая урбанизация, арктическая экономика, арктическая индустриализация — это особые специфические феномены. Сегодня корпорации выбирают второй путь освоения арктических территорий» — заключил Александр Пилясов.

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В расширенном заседании примут участие представители других арктических регионов России: Таймырского долгано-ненецкого муниципального района Красноярского края, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа.