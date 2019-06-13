Министр обороны Японии обсудил с главой Окинавы ситуацию с авиабазой США

Токио, , 14:32 — REGNUM 12 июня министр обороны Японии Такэси Ивая встретился с губернатором японской префектуры Окинава Дэнни Тамаки. Губернатор префектуры высказал недовольство относительно продолжения работ по переносу авиабазы США «Futenma» из района Гинован на побережье Хеноко. Он потребовал немедленно прекратить насыпные работы для строительства новой базы.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Ивая ответил, что губернатору «необходимо учитывать положение страны». Кроме этого, Тамаки пожаловался, что часть вертолета с американской базы упала на теннисный корт, находящийся на территории школы. Глава префектуры попросил военных США «проанализировать свою систему безопасности».Ранее в феврале был проведен референдум по поводу строительства новой базы. Более 70% окинавцев проголосовали «против», но результаты референдума не имели юридической силы и не повлияли на договоренности с Соединенными Штатами.