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Эксперт объяснил, почему рейтинги партий на Украине «весьма условны»

Политика

Нынешние соцопросы не учитывают несколько факторов, например — потенциально очень слабую явку

Киев, 13 июня 2019, 14:09 — REGNUM  На Украине сегодня, 13 июня, эксперты обсуждают данные последних соцопросов относительно досрочных выборов в парламент страны.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» и обнародованным 12 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также на данный момент преодолевают проходной барьер в Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,4%), «Европейская солидарность» Порошенко (7,9%), «Батькивщина» Тимошенко (7,5%) и «Голос» Вакарчука (6,4%). Опрос проводился 6−9 июня среди населения Украины от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Политолог Сергей Белашко отмечает, что обнародованные сейчас рейтинги весьма условны, потому что не учитывают — да и не могут этого делать — несколько принципиальных моментов.

«Выборы будут проходить при минимальной явке. Конец июля — время отпусков и дачного сезона, в это же время активизируется трудовая миграция (строительство, сбор урожая и т.д.). Поэтому для преодоления 5% барьера с избытком хватит 800 тысяч голосов, а возможно даже 700 тысяч… Второе — субъекты избирательного процесса имеют крайне неоднородную социальную базу. Замер популярности по всей стране не поможет спрогнозировать электоральный результат партий, поддержка которых сосредоточена в отдельных регионах или населённых пунктах определённого типа — мегаполисах либо сельской местности. Третье — результат во многом будет зависеть от того, насколько эффективно предвыборные штабы наладят обратную связь с избирателем, смогут привести своих сторонников на участки для голосования, невзирая на природу и погоду», — анализирует ситуацию специалист.

Эксперт напоминает, что досрочных парламентских выборов 21 июля может и не быть, если Конституционный суд признает решение об их назначении президентом Зеленским незаконным.

ИА REGNUM напоминает, что по словам главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук, для остановки избирательного процесса нет оснований.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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