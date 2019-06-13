Министр иностранных дел Латвии поздравил Россию с праздником

Рига, , 14:09 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 12 июня написал в своём аккаунте в Фейсбук поздравления россиянам с Днём России. Причём на русском языке, и продублировал на английском.

«Поздравляю россиян с Днём России, желаю нашим соседям мира, успехов, укрепления и развития гражданского общества», — написал он.

Ранее, 3 июля Ринкевич встретился в Юрмале с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Панкиным, после встречи с которым заявил о важности отношений с Россией и о перспективах сотрудничества. «Мы желаем развития экономических отношений с Россией», — сказал он тогда.

Обычно Ринкевич говорил об «угрозе свободному миру», исходящей от Москвы, «агрессивной политике» и «нарушениях прав человека». Он поддержал слова президента Литвы Дали Грибаускайте, когда та прямо назвала Россию «террористическим государством».

Как предполагает издание «Голос Балтии», по всей видимости министр заметил какие-то тенденции по изменению отношения к России, исходящие из Брюсселя и Вашингтона.