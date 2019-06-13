Иордания: экономические сделки не решат проблему оккупации Палестины

Амман, , 14:18 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что никакая экономическая выгода не может заменить необходимость закрепления политического решения палестинской проблемы. Глава внешнеполитического ведомства Иордании отметил, что в основе данного решения лежит создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, что обеспечит прекращение оккупации палестинских земель. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Alrai.

Глава МИД Иордании подчеркнул, что отсутствие политического контекста «сделки века» не приведет к миру и безопасности в Палестине, достижение которой арабские государства считают своей стратегической целью в рамках планов Арабской мирной инициативы и международного законодательства. Сафади предупредил о негативных последствиях отсутствия прогресса в политическом урегулировании конфликта. Он отметил, что отсутствие мира является основным препятствием на пути экономического развития, достижения стабильности и безопасности на палестинских территориях.