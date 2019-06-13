Четверг, 13 Июня 2019 года
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Иордания: экономические сделки не решат проблему оккупации Палестины

Политика

МИД Иордании: ближневосточный конфликт может быть решен исключительно политическим путем

Амман, 13 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что никакая экономическая выгода не может заменить необходимость закрепления политического решения палестинской проблемы. Глава внешнеполитического ведомства Иордании отметил, что в основе данного решения лежит создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, что обеспечит прекращение оккупации палестинских земель. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Alrai.

Глава МИД Иордании подчеркнул, что отсутствие политического контекста «сделки века» не приведет к миру и безопасности в Палестине, достижение которой арабские государства считают своей стратегической целью в рамках планов Арабской мирной инициативы и международного законодательства. Сафади предупредил о негативных последствиях отсутствия прогресса в политическом урегулировании конфликта. Он отметил, что отсутствие мира является основным препятствием на пути экономического развития, достижения стабильности и безопасности на палестинских территориях.

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Зарубежная хроника
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