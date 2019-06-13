В Марокко принят закон о берберском языке как официальном в королевстве

Рабат, , 14:11 — REGNUM Парламент Марокко единогласно принял законопроект, который определяет механизмы закрепления берберского языка в качестве официального языка королевства, его интеграцию в систему образования и общественную жизнь Марокко. Одобрение законопроекта было достигнуто спустя несколько лет ожесточенных дебатов и длительных консультации между правительством страны и активистами, выступающими за признание прав коренных народов королевства. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что законопроект был также одобрен Комитетом по образованию, культуре и коммуникациям парламента Марокко.

Законопроект предусматривает обязательное повсеместное преподавание берберского языка на всех уровнях образования. Согласно последней Конституции Марокко, принятой в июле 2011 года, берберский язык должен был рассматриваться как официальный наряду с арабским языком. Однако лишь спустя восемь лет власти страны приняли законопроект, признающий важность интеграции данного языка в систему образования и общественную жизнь страны.