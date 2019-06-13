МИД Марокко: мы выскажемся по «сделке века» после ознакомления с деталями

Рабат, , 15:45 — REGNUM Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что марокканской стороне неизвестно содержание мирного плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта, известного как «сделка века». Глава внешнеполитического ведомства Марокко отметил, что власти королевства смогут высказать свою позицию относительно данной инициативы лишь после того, как будут проинформированы о деталях плана. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Глава марокканского МИД Бурита подчеркнул, что обсуждение мирного плана не было включено в повестку визита старшего советника президента США Джареда Кушнера. Марокканский министр сообщил, что в ходе визита американского советника в центре внимания сторон находились вопросы развития двусторонних отношений и урегулирования региональных конфликтов, добавив, что сообщения СМИ о том, что целью визита Кушнера было обсудить «сделку века» и заручиться поддержкой Марокко, не соответствуют действительности.