Расследование массовых убийств в Киеве и Одессе неэффективны — ООН

Киев, , 14:04 — REGNUM Украина до сих пор не провела эффективных расследований массовых убийств на улице институтской в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, заявила 13 июня глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер на брифинге в Киеве.

Она отметила, что виновные до сих пор не установлены и не наказаны, хотя с момента событий прошло уже пять лет.

«Расследование и судебные процессы были затяжными и неэффективными. Хотя мы признаём определенный прогресс в расследованиях, проводимых Генеральной прокуратурой, всё еще нет никакой ответственности за 98 убийств на Майдане и 48 убийств и насильственных смертей в Одессе», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Николай Давыдюк заявил, что предыдущие украинские власти, в принципе, не заинтересованы в расследовании дел о массовых убийствах. Они используют трагедии лишь для того, чтобы остаться у власти.

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