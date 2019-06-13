Датские «Радикалы» требуют существенно смягчить миграционную политику

Копенгаген, , 16:54 — REGNUM Датские «Радикалы» требуют от социал-демократов существенно смягчить жесткую миграционную политику, которую страна проводила с 2015 года, и вновь взять курс на интеграцию мигрантов в датское общество. С таким заявлением Мортен Эстегор — глава «Радикалов — выступил на переговорах по формированию правительства в Кристиансборг.

По мнению политика, результаты выборов продемонстрировали, что более нет необходимости сохранять жесткую политику Датской народной партии (именно эта партия была инициатором жесткого курса в отношении мигрантов). «Радикалы» заявляют, что высказанное ими требование является ультиматумом, и что от его выполнения будет зависеть, поддержат ли они Метте Фредериксен в качестве премьер-министра Дании или нет — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Датская партия «Радикалов» усилила свои позиции в Фолькетинге (парламенте) после парламентских выборов 2019 года. Партия получила 16 мандатов, удвоив таким образом свое присутствие в датском парламенте.