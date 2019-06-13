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Военный парад пройдет в честь освобождения Карелии от финской оккупации

Политика

Он будет иметь пешую, механизированнуюи воздушную часть

Петрозаводск, 13 июня 2019, 14:02 — REGNUM  В Петрозаводске 29 июня состоится военный парад в ознаменование 75-й годовщины освобождения Карелии от финской оккупации. В нем примут участие более 500 военнослужащих, 50 единиц бронетехники и несколько боевых самолётов и вертолетов.

«В настоящее время экипажи бронетехники, самолётов и вертолётов, военнослужащие и участники парада приступили к отработке строевой слаженности в составе расчётов», — сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе Западного военного округа.

В составе парадных расчетов будут находиться военнослужащие ЗВО, сотрудники региональных силовых ведомств, воспитанники Петрозаводского Президентского кадетского училища и юнармейцы.

Механизированную колонну парада возглавит танк Т-34, в ее составе будут автомобили «УАЗ» и бронеавтомобили «Тигр», модернизированные танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня «Град». В воздушной части парада в небе над столицей Карелии пройдут вертолёты Ми-8, Ми-28, истребители МиГ-31БМ и Су-35.

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Петрозаводск был освобождён в ходе Свирско-Петрозаводской операции советских войск 28−29 июня 1944 года. К этому моменту в городе находилось несколько концентрационных лагерей, в которых содержались мирные жители и пленные.

При отступлении финские оккупанты разрушили объекты инфраструктуры и заминировали территорию.

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