Telegram указывает на Китай как на наиболее вероятный источник кибератаки

Пекин, , 14:03 — REGNUM Исполнительный директор Telegram, популярного зашифрованного приложения для обмена сообщениями, сообщил, что служба обмена сообщениями испытала кибератаку «размером с государственный субъект» и указал на Китай как на наиболее вероятную страну, причастную к этому, передает 13 июня Reuters.

Сервис был поражен «мощной DDoS-атакой», исходящей из IP-адресов преимущественно из Китая, отметил Павел Дуров, генеральный директор Telegram. Нападение совпало с протестами в Гонконге, добавил он. Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) включают отправку большого количества запросов в общей целевой атаке, вызывая частичные или полные сбои в работе.

Сотни тысяч протестующих прошли маршем по улицам Гонконга на этой неделе в знак протеста против спорного закона, который позволит выдавать жителей города Китаю.

Китайские государственные СМИ резко осудили протесты, которые, по их словам, спровоцированы внешними силами и подрывают социальную стабильность в Гонконге. Администрация киберпространства Китая (CAC), которая курирует киберполитику страны, не сразу ответила на отправленный по факсу запрос о комментариях.

Telegram и другие зашифрованные приложения для обмена сообщениями являются популярными средствами коммуникации для протестующих во всем мире, которые используют их для координации действий в обход властей.

Дуров добавил, что исторические атаки такого же размера совпали с протестами в Гонконге, добавив: «этот случай не стал исключением.»

Другие приложения столкнулись с блокировкой в Китае, а также во время политических движений в Гонконге. В 2014 году, в разгар движения Зонтиков Города, Пекин сократил доступ к приложению для обмена фотографиями Instagram внутри материка.

Китайские официальные лица ранее отрицали обвинения в кибератаках, указывая, что сам Китай часто является жертвой внешних атак.