Четверг, 13 Июня 2019 года
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Путин уволил двух генералов после инцидента с Голуновым

Политика

Речь идет о начальнике управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве и начальнике управления внутренних дел по Западному административному округу столицы

Москва, 13 июня 2019, 13:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин освободил от должности двух генералов МВД, причастных к задержанию журналиста Ивана Голунова, сообщает 13 июня пресс-служба Кремля.

Так, были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве генерал-майор Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майор Андрей Пучков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о намерении ходатайствовать перед Путиным об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Напомним, Голунов был задержан в центре Москвы на прошлой неделе по подозрению в попытке сбыта наркотиков, но позже отпустили в связи с недоказанностью участия в преступлении.

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