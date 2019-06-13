Четверг, 13 Июня 2019 года
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Индонезия выдвинула свою кандидатуру в качестве члена совета IMO

Политика

В Лондоне состоялось 101-е заседание комитета IMO по безопасности на море

Лондон, 13 июня 2019, 13:59 — REGNUM  Генеральный директор по морским перевозкам и глава индонезийской делегации Агус Пурномо на 101-м заседании комитета IMO по безопасности на море в Лондоне заявил, что Индонезия вновь выдвинула свою кандидатуру в качестве члена совета IMO в категории C на период 2019—2021 годов, сообщает Antaranews.

Агус Пурномо пояснил, что Индонезия, являющаяся крупнейшей страной-архипелагом в мире, играет важную роль в обеспечении безопасности на море. Индонезия выступает за разработку и принятие схемы передвижения в Зондском проливе.

Кроме того, Индонезия предприняла конкретные шаги, ратифицировав правила и протоколы, применяемые международной морской организацией.

Известно, что Индонезия организовала кофе-брейк в кулуарах 101-й сессии комитета IMO в Лондоне, представив рекламные материалы и публикации, касающиеся участия Индонезии в качестве государства — члена организации, чтобы заручиться поддержкой других стран.

Напомним, IMO является специальным органом ООН, который был основан в 1948 году. Организация отвечает за вопросы безопасности, защиту судоходства и предотвращение загрязнения морской среды. В настоящее время в IMO входит 172 страны. Совет ИМО является исполнительным органом, которому поручено управлять деятельностью организации. Совет IMO категории C состоит из 20 стран.

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Внешняя политика Индонезии
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