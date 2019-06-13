Путин освободил от должности двух генералов МВД РФ

Москва, , 13:51 — REGNUM Сегодня, 13 июня, президент России Владимир Путин освободил от должности двух сотрудников органов внутренних дел РФ (МВД) из-за дела журналиста Ивана Голунова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу главы государства от занимаемой должности освобожден ГУ МВД РФ по г. Москве, генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Также лишён должности начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ, генерал-майор полиции Андрей Пучков.

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Как передавало ИА REGNUM, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ Владимиром Путиным об увольнении двух генералов полиции в связи с данным делом журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

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