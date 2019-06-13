Четверг, 13 Июня 2019 года
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Президент Мали прервал визит в Швейцарию

Политика

В результате атаки на деревню этноса догон погибли 95 человек

Президент Мали прервал визит в Швейцарию
Ибрагим Бубакар Кейта

Санга, Мали, 13 июня 2019, 13:33 — REGNUM  Через день после распространения информации об убийстве около 100 человек в деревне этноса догон, расположенной в центральном Мали, президент страны Ибрагим Бубакр Кейта прервал свой визит в Швейцарию. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление главы государства.

По данным издания, президент решительность осудил массовое убийство жителей деревни. Его заявление было сделано 11 июня перед гражданами Мали, живущими в Швейцарии.

Местные власти отмечают, что ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое убийство членов этноса догон в Мали произошло ночью в воскресенье, 9 июня. В результате погибли 95 человек, 19 числятся пропавшими без вести.

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