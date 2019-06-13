В Иракском Курдистане прошла акция протеста против атак ВВС Турции

Эрбиль, Ирак, , 13:17 — REGNUM В Иракском Курдистане прошли митинги против бомбардировок Турцией позиций Рабочей партии Курдистана от которых страдает мирное население, об этом 12 июня сообщает Kurdistan.ru.

Митинг прошел в провинции Дохук, некоторые манифестанты также подвергли критике курдских повстанцев, которые, на их взгляд, провоцируют военных Турции для нанесения ударов по иракской территории.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается запрещенной группировкой в Турции и ряде стран Евросоюза. Повстанцы располагают укрытиями на территории Ирака, откуда проводят нападения на позиции турецких военных.

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