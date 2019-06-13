Польша превращается в зону американской оккупации – депутат Госдумы

Москва, , 13:07 — REGNUM В Госдуме осудили договоренности Вашингтона и Варшавы о расширении американского военного присутствия в республике путем размещения в Польше эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9, закупки истребителей и увеличения военного контингента, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

«Польша за счет собственных граждан превращает территорию страны в зону американской оккупации», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Ему очевидно, что «польским властям не достаточно существующего количества американского и НАТОвского контингента, чтобы справиться со своими комплексами».

«Мы являемся свидетелями откровенной военной интервенции США на восток Европы, к границам с Россией. Американцы расширяют присутствие Альянса в Европе с помощью соглашательской политики отдельных европейских государств, готовых отказаться от суверенитета в принятии политических решений», — констатировал парламентарий.

Для сохранения контроля за регионом США используют конфликтные звенья в европейском партнерстве, такие как Польша, которые готовы слепо выполнять волю заокеанского патрона, подчиняясь и в вопросах энергетики, и в области обороны, и во внешнеполитическом курсе, рассуждает депутат Госдумы.

Решение о размещении в Польше эскадрильи американских беспилотников обострит ситуацию в Европе, Россия примет ответные меры, заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

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