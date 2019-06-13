Четверг, 13 Июня 2019 года
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Вашингтон не сможет сменить в Иране строй — Хаменеи

Политика

США в течение 40 лет пытались уничтожить Иран, однако у них ничего не получилось

Тегеран, 13 июня 2019, 13:00 — REGNUM  Соединённые Штаты не смогут сменить в Иране строй, заявил лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи 13 июня на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Рухани напомнил, что Вашингтон в течение 40 лет пытался уничтожить Иран, однако у них ничего не получилось.

«Если США действительно преследуют эту цель (смена режима в Иране — ред.), они не в силах сделать это подобно тому, как предыдущие президенты США в течение 40 лет пытались загубить Исламскую Республику Иран, но у них не получилось», — сообщил глава Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как 20 января 2017 года республиканец Дональд Трамп стал президентом Соединённых Штатов, Вашингтон восстановил свой режим санкций против Ирана, а также вышел из соглашения по иранскому атому.

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Противостояние Ирана и США
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