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Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Политика

На 35% и 25% соответственно

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсия

Донецк, 13 июня 2019, 13:04 — REGNUM  Зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках увеличатся с 1 июля. Об этом говорится в заявлениях глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%. Пенсии будут увеличены на 25%, передает Донецкое агентство новостей.

Аналогичное заявление главы ЛНР Леонида Пасечника приводит Луганскинформцентр.

Пушилин и Пасечник также анонсировали увеличение зарплат в силовых структурах, повышение социальных пособий и страховых выплат. С 1 января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих будут увеличены еще на 35%, а пенсии — на 27%, отметили они.

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