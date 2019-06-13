Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Донецк, , 13:04 — REGNUM Зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках увеличатся с 1 июля. Об этом говорится в заявлениях глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%. Пенсии будут увеличены на 25%, передает Донецкое агентство новостей.

Аналогичное заявление главы ЛНР Леонида Пасечника приводит Луганскинформцентр.

Пушилин и Пасечник также анонсировали увеличение зарплат в силовых структурах, повышение социальных пособий и страховых выплат. С 1 января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих будут увеличены еще на 35%, а пенсии — на 27%, отметили они.

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