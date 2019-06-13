«Чтобы голос не украли»: Общественная палата и ГИК Петербурга договорились

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия и Общественная палата Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве на ближайших выборах. Подписи под документом 13 июня поставили заместитель главы Горизбиркома Алла Егорова и председатель Общественной палаты Нина Кукурузова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, Кукурузова подписала несколько соглашений о взаимодействии с различными общественными организациями города. К этому процессу подключились 44 НКО. Как отметила глава Общественной палаты, эти соглашения нужны для того, чтобы выборы прошли «в соответствии с законом, были честными и открытыми».

«Сегодня мы объявляем набор общественных наблюдателей. Наше общее дело — совместными усилиями, пошагово обучить тех, кто хочет стать наблюдателем. Это дело непростое», — сказала Кукурузова. Она ожидает, что подготовленные палатой наблюдатели смогут предложить «неполитизированный взгляд на ход избирательной кампании».

«Мы должны с вами вернуться к исходному пониманию того, что из себя представляет механизм Общественной палаты Российской Федерации и Петербурга», — сказал член Общественной палаты, ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев. Он добавил, что во всех районах Петербурга существуют общественные советы ради обеспечения «настоящего гражданского контроля», реализации гражданских инициатив, в том числе по созданию легитимной, открытой системы голосования.

«Позволяющей каждому петербуржцу, горожанину быть уверенным, что его голос не пропадёт, его голос не украдут, его голос не растворится в ходе тех или иных манипуляционных практик, которые бывают в ходе всех избирательных кампаний», — добавил Еремеев.

Он также подчеркнул, что механизм формирования корпуса наблюдателей тоже должен быть максимально открытым и профессиональным, так как общественное наблюдение — это «не придаток к избирательной комиссии», а самостоятельный институт гражданского общества.

Напомним, 8 сентября 2019 года состоятся выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге опасаются повторения «грязных» муниципальных выборов 2014 года