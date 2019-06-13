Команду Зеленского предупреждают об опасности разговоров о федерализации

Киев, , 12:38 — REGNUM «Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук сделал непрофессиональное и политически рискованное заявление относительно создания двухпалатного парламента». Об этом 13 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Это непрофессиональное и политически рискованное заявление со стороны спикера президента… Что касается перспектив, то пока они очень туманные. Скорее всего, это очередной выброс еще не продуманного месседжа, возможно, даже не согласованный. Вопрос не в двухпалатном парламенте, а в двухпалатной политике», — сказал Карасёв.

При этом он не видит необходимости в создании двухпалатного парламента на Украине.

«Что хотят сейчас? Судя по социологии, сегодня нижняя палата будет и так подконтрольна президенту. Зачем вторая палата? Чтобы парламент ещё больше был лояльным? Или чтобы туда были избраны только люди лояльные президенту, чтобы там не было ни «Оппозиционной платформы», ни «Батькивщины», ни «Европейской солидарности», других политических сил. Чего у нас хотят добиться второй палатой, какой её функционал?» — задался вопросом Карасёв.

Он напомнил, что в 2000 году второй президент Леонид Кучма инициировал референдум по созданию двухпалатного парламента, в надежде сформировать лояльную себе верхнюю палату из мажоритарщиков (депутаты, которые избраны на округах, а не по партийным спискам).

«Что касается отсылок к 2000 году, когда при Кучме проводился референдум, то почему там стоял вопрос второй палаты? Потому что нижняя палата была оппозиционна Кучме… Хотели создать вторую палату, которая бы выбиралась не по партийным спискам, а по мажоритарке. Тогда бы на мажоритарке работал административный ресурс, чтобы сделать верхнюю палату лояльной президенту. Вот и все. Там не было намерений создавать федерацию», — сказал Карасёв.

Политолог отметил, что для создания «федеративной структуры верхней палаты нужно провести административно-территориальную реформу, чтобы у нас было не 24 области, а какие-то округа».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассмотрят вопрос введения двухпалатного парламента.

«Большая беда украинского парламента — половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата. Есть два пути: или нарезание волостей с надсмотрщиками — тогда это мажоритарка. Или путь политического структурирования общества — тогда это пропорционалка. Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года», — напомнил Стефанчук в интервью «РБК-Украина».