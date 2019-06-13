В ООН призвали президента Украины придерживаться верховенства права

Киев, , 12:38 — REGNUM Главу Украины Владимира Зеленского миссия ООН по правам человека призвала соблюдать принцип верховенства права. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер 13 июня на пресс-конференции.

В частности, Фрейзер сказала о необходимости предотвратить давление на украинских судей и реформировать генпрокуратуру страны.

«Я призываю президента Украины придерживаться культуры ответственности и верховенства права», — заявила глава миссии ООН на Украине.

Она добавила, что Зеленскому надо больше выделять ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований.

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