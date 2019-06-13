Россия и США: отношения все хуже, о встрече президентов говорить рано

Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Отношения между Россией и США заметно ухудшаются, при этом у Дональда Трампа нет политической воли даже на то, чтобы организовать полноценную встречу, а вполне вероятный конфликт США с Ираном еще больше осложнит ситуацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 июня, комментируя возможную встречу двух президентов.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что отношения с США становятся «все хуже и хуже». При этом президент России надеется, что после саммита G20 «удастся выйти на какие-либо решения» и что «здравый смысл в конце концов восторжествует».

Трамп в свою очередь заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на саммите. Однако американская сторона не инициировала проведение переговоров, сообщили в Кремле. Ранее предполагалось, что эти переговоры могут пройти «на ногах».

«Отношения России и США становятся «все хуже и хуже» — это печальная, но реалистичная констатация. Смогут ли лидеры наших стран выйти на «какие-либо решения» после саммита G20 в Осаке, сейчас сказать сложно. Одно ясно: если разговор состоится, то российская сторона будет в состоянии следовать достигнутым договорённостям, чего нельзя сказать о США даже в сегодняшней ситуации относительно укрепившего свои позиции Трампа.

До встречи в Осаке ещё две недели. За это время многое может измениться, даже если российская сторона получит ясное подтверждение готовности провести переговоры со стороны президента США. Пока такого подтверждения, насколько я понимаю, нет.

Так называемая встреча или разговор «на ногах» в сегодняшних обстоятельствах решением не является. Если у Дональда Трампа не хватит политической воли просто сесть за стол переговоров с президентом России, то как можно рассчитывать на его волю решать накопившиеся вопросы?

Ещё раз повторю, однако, что муссировать тему возможной встречи неумно. В ближайшие дни, вполне вероятно, американцы начнут полноформатную войну с Ираном. Инциденты с двумя танкерами в Оманском заливе произошли неспроста. Лично я эти диверсии приписываю американцам. Они не утруждают себя изобретательностью: как начинали войну с Демократической Республикой Вьетнам в 1964 году с инцидента в Тонкинском заливе, так и сейчас вполне могут начать еще одну.

После этого все разговоры о возможности улучшения наших отношений с США, и в том числе о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, перейдут уже в другую плоскость», — отметил Михаил Демурин.