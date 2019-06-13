Такое впечатление, что на переговорах с Японией «секретится» все подряд

Анатолий Кошкин, , 12:13 — REGNUM

31 мая ТАСС сообщал из Токио о том, что по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД Японии Коно Таро заявил:

«Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех (Курильских — А.К.) островах, то стороны пришли к единому мнению провести встречу рабочей группы 11 июня». При этом глава японского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что «стороны договорились продолжить работу, направленную на такой формат осуществления совместных проектов на этих территориях, который не нарушал бы правовых позиций обеих стран».

Как неоднократно разъясняло ИА REGNUM, под «правовыми позициями» своей страны японское правительство понимает отказ следовать на южных Курильских островах российскому законодательству. Ибо парламентским решением обеих палат в 2009 году был провозглашен «суверенитет Японии» над «северными территориями», то есть над принадлежащими Российской Федерации островами Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, именуемые японцами Хабомаи. Токио требует создания для японских компаний на Курилах «особой юридической системы», фактически признающей его претензии на все южнокурильские острова. Другими словами, японцы-де не могут работать на этих островах, так как «не могут» признавать суверенитет России над ними. Причем требования эти носят характер, близкий к ультиматуму.

С другой стороны, российское правительство не может идти на подобное явное ущемление российского суверенитета над территориями, входящими по Конституции страны в состав Российской Федерации. О чем неоднократно было официально заявлено высокопоставленными представителями МИД РФ. Тем не менее, судя по заявлениям Коно, Токио будет неуклонно настаивать на своем. Есть достаточно оснований считать, что именно этим объясняется столь длительная задержка реализации объявленной еще в декабре 2016 года договоренности глав двух государств о «совместной хозяйственной деятельности» Японии и России на Курильских островах. Ибо на Курилы не раз направлялись группы японских чиновников и предпринимателей, которые уже наметили наиболее перспективные отрасли взаимодействия в хозяйственном и туристическом освоении островов. Однако, как говорится, «воз и ныне там».

Следует пояснить, что, учитывая настроения в своей стране и принципиальный характер вопроса о том, будут японцы соблюдать российские законы на Курилах или нет, премьер-министр Абэ действительно не может идти на уступки, не рискуя вновь подвергнуться критике не только со стороны оппозиционных партий, но и внутри своей Либерально-демократической партии (ЛДП) за «уступки Путину». Тем более что скоро предстоят выборы в верхнюю палату советников парламента, где ЛДП стремиться завоевать вместе с партией «Син Комэйто» конституционное большинство в 2/3 мандатов. Такое большинство необходимо Абэ для замышленного им изменения Конституции Японии, затрагивающего кардинальные положения действующего пацифистского основного закона, в частности в вопросе придания легитимности воссозданным вооруженным силам страны.

Японские СМИ весьма скупо комментировали проходившее в Токио заседание рабочей группы.

Так, ведущее информационное агентство страны «Киодо цусин» кратко сообщило: «Были проведены конкретные переговоры по осуществлению проектов при формате, не нарушающем правовые позиции обеих сторон. Японская сторона рассматривает совместную хозяйственную деятельность (на южных Курилах — А.К.), как направленную на разрешение территориальной проблемы, и исходит из того, что это будет способствовать успеху предстоящих 29 июня в Осаке переговоров лидеров двух стран».

Столь же лаконичным было агентство «Дзи-дзи»: «Состоялось конкретное, конструктивное обсуждение, направленное на энергичное продвижение в целях скорого осуществления проектов».

О том, как обсуждался вопрос о «правовых позициях» двух стран, не говорится.

В российских же СМИ и на сайте МИД РФ вообще ничего не сообщалось о проведении 11 июня заседании специально созданной двусторонней рабочей группы по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это создает впечатление, что «засекреченными» становятся не только переговоры о заключении мирного договора, но и сугубо практические рабочие консультации по хозяйственным вопросам. Такая таинственность, право, явно избыточна и неизбежно чревата муссированием различного рода домыслов и слухов.