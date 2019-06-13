Мы бы им дали, если бы они нас догнали: как понимать слова Дуды о русских

Варшава, , 12:04 — REGNUM Уровень европейской политики падает, а что же до смелости, то польские политики прозападной генерации демонстрируют ее разве что в войне с памятниками, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 июня, комментируя высказывания президента Польши о «преимуществе» поляков над русскими.

Как сообщалось ранее, Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, поляки «более храбрые», чем русские. В качестве примера он привел Вторую мировую войну. Россия всегда хотела «захватить часть территории Польши», а после Второй мировой войны Польша была «оккупирована», сказал Дуда. В настоящее время Россия «снова показывает свою недобрую имперскую личину», но президент Польши «хотел бы, чтобы Россия была другом его страны».

«Слова Анджея Дуды о русских являются не более чем ещё одним свидетельством падения уровня европейских политиков и европейской политики. Хочу особо подчеркнуть, что это говорит президент (!) соседней с нами страны, а история и российско-польских отношений, и самой Польши, особенно в части, касающейся Второй мировой войны, всем хорошо известна.

«У нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца», — это говорится о Польше, выдержавшей в противостоянии с Германией в 1939 году всего 16 дней, после чего её правительство покинуло страну. И обратите внимание в данной связи: только после этого Красная Армия перешла советско-польскую границу 1921 года, вернув себе земли, оккупированные Варшавой в период своей интервенции 1919 — 1920 годов.

Если же бросить более далёкий взгляд в историю, то можно вспомнить многое. Выдворение поляков из Москвы в Смуту. Постепенное выдавливание их с российских земель в XVII веке. Развал их государства в конце XVIII века, вынудивший Россию принять участие в разделе Польши вместе с Австрией и Пруссией. Позорное бегство польских частей вместе с Наполеоном из России в 1812 году… Одним словом, «если бы они нас догнали, мы бы им дали!»

Есть, конечно, смелые поляки, кто сомневается. И это доказали солдаты польских соединений, сражавшиеся вместе с Красной Армией в 1943 — 1945 годах. Смело воевали поляки и на Западе, этого никто не оспаривает. А вот на территории самой Польши — некоторые поляки подло стреляли в спины освободителям.

Что же касается польских политиков новой прозападной генерации, то они смелы, как мы видим, только в присутствии патрона. Или в войне с памятниками.

Дональд Трамп, как сообщают СМИ, встретил эту очередную польскую браваду улыбкой. Он-то понимает, что «отличных отношений» у Польши и России не будет. И что при всей этой браваде остаться один на один с Россией поляки боятся. Иначе не умоляли бы его усиливать американское военное присутствие в Польше», — отметил Михаил Демурин.