Британия окажет Индонезии помощь в разработке нормативных документов

Джакарта, , 12:10 — REGNUM Правительства Индонезии и Великобритании подписали меморандума о взаимопонимании по вопросу развития нормативно-правовой реформы между министерством по координации экономики Индонезии и министерством иностранных дел, министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства и Северной Ирландии, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что один из вариантов сотрудничества включает техническую помощь в разработке нормативных документов на сумму 1,14 млн фунтов стерлингов (около 20,6 млрд рупий), которые будут действовать в течение пяти лет до 31 марта 2023 года.

«Мы надеемся, что эта программа сотрудничества приведет к улучшению инвестиционного климата, обеспечит всеобъемлющий экономический рост, а также поможет сократить бедность в стране», — заявил секретарь министерства координации по экономическим вопросам Сусивиджоно.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время экономический рост Индонезии поддерживается на уровне 5%, хотя и сопровождается глобальными угрозами, такими как торговые войны, которые могут замедлить показатели международной торговли. В первом квартале 2019 года экономический рост Индонезии составил 5,3%.

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