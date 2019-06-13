Ким Чен Ын написал послание Дональду Трампу

Пхеньян, , 11:48 — REGNUM В разъяснение президента США Дональда Трампа о получении «красивого», «очень теплого и хорошего» письма от лидера КНДР Ким Чен Ына, официальный представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан отметил, что в резиденции южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина были заблаговременно проинформированы об этом послании, сообщает 12 июня Синьхуа.

Уточняя так и не раскрытую информацию о содержании письма, советник южнокорейского президента Мун Чун Ин отметил, что оно «открывает новые возможности в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном». Назвав послание «обнадеживающим», советник указал на возможность проведения в ближайшее время переговоров между Южной Кореей и США, Южной Кореей и КНДР, а затем между КНДР и США.

В свою очередь, по сообщению Госдепартамента США, Дональд Трамп планирует в конце июня посетить Японию и Южную Корею для обсуждения с руководителями этих стран перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что состоявшаяся в конце февраля 2019 года встреча в Ханое между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном завершилась провалом.